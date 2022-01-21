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Модель OnlyFans раскрыла неприличные просьбы мужчин в сети

Модель OnlyFans призналась, что один подписчик попросил прислать ему использованный тампон

Фото: @marie_madore

Американская манекенщица, которая зарабатывает деньги на продаже откровенных снимков, раскрыла неприличные сообщения поклонников в сети. Интервью с ней публикует Daily Star.

Известно, что модель Мари Мадор (Marie Madore) получает деньги от подписчиков на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Помимо этого, на страницу женщины в социальной сети Instagram подписано более миллиона юзеров.

Собеседница издания призналась, что регулярно получает от мужчин странные просьбы в личных сообщениях. Так, например, один из них попросил ее прислать ему по почте использованный тампон, за который он был готов заплатить тысячу долларов (76 тысяч рублей). «Я подумала, что он шутит. Интересно, что он собрался с ним делать?» — высказалась она.

Согласно материалу, несмотря на подобные случаи, Мадор продолжает зарабатывать на OnlyFans. Отмечается, что в среднем за два месяца она получает 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей).

Ранее в декабре украинка с почти двухметровыми волосами рассказала о неприличных просьбах мужчин. Адвокат Алена Ануфриева рассказала, что некоторые подписчики пишут ей о своем желании понюхать, потрогать или даже купить ее волосы. По словам жительницы Днепра, она сразу блокирует такие письма.

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Карина Черных
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