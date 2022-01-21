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Частично разрушенный самосвалом пешеходный мост в Подмосковье сняли на видео

В Подмосковье сняли на видео частично разрушенный кузовом грузовика пешеходный мост

В подмосковной Балашихе грузовик кузовом задел надземный переход. Видео последствий аварий публикует телеканал «360».

На кадрах видно, что в результате удара часть пешеходного моста оторвалась от опоры и накренилась, также выбиты стекла. Под надземным переходом стоит самосвал, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Инцидент произошел на 29-ом километре трассы М-7.

Ранее в Екатеринбургской области пешеходный мост обрушился из-за того, что его задела проезжающая фура. Водитель грузовика из Татарстана с автоприцепом вез спецоборудование из города Асбеста Свердловской области в Елабугу.

Анастасия Шейкина
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