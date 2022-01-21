Игорь Крутой прокомментировал слухи о романе с Ириной Аллегровой

Российский композитор Игорь Крутой прокомментировал слухи о романе с певицей Ириной Аллегровой. В честь ее 70-летия он опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте.

Музыкант заявил, что артистка была первой женщиной, которая исполняла его песни, но при этом никогда не была его любовницей. «Хотя вся страна нас и поженила, и, по-моему, до сих пор верит в то, что что-то там не чисто. Нам не надо каждый день перезваниваться (мало того, это и месяцами может не происходить), чтобы понимать, что мы друг у друга есть и в каждую минуту придем на помощь друг другу! Я сочинил для Ирунчика (все-таки поднялась рука) очень много музыки: два совместных альбома "Тучи разведу руками" и "Незаконченный роман", и множество композиций, вошедших в разные альбомы», — написал Крутой.

Он поздравил Аллегрову с юбилеем и отметил, что знаком с ней с 1978 года. Музыканты дружили, а также вместе жили в районе станции «Новые Черемушки». По словам Крутого, на песнях Аллегровой выросло не одно поколение россиян.