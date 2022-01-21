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Акции Netflix рухнули

Акции Netflix упали до $508,25 за штуку

Фото: pixinoo / Shutterstock

Акции американского стримингового сервиса Netflix рухнули на 20 процентов на премаркете после публикации прогноза по росту подписчиков. На момент публикации они упали до 508,25 доллара за штуку (минус 1,48 процента).

Согласно отчету компании, в первом квартале этого года она ожидает рост количества подписчиков на 2,5 миллиона, за аналогичный период прошлого года показатель был четыре процента. Аналитики предсказывали рост на 5,8 миллиона в первом квартале.

Котировки акций NFLX от TradingView

В четвертом квартале прошлого года количество подписчиков Netflix выросло на 8,3 миллиона. Это меньше, чем собственный прогноз, а также результат за аналогичный период 2020 года (8,5 миллиона). В компании считают, что рост не ускорился из-за распространения коронавируса, макроэкономических трудностей в некоторых частях мира и растущей конкуренции.

Выручка Netflix в четвертом квартале составила 7,7 миллиарда долларов (плюс 16 процентов). Капитализация компании с начала года упала уже на 15,6 процента (до 228,5 миллиарда долларов).

Ранее аналитики компании CultureX заявили, что в Tesla и Netflix более высокие показатели текучести кадров, чем в других компаниях их отрасли. Эксперты связывают это с тем, что сотрудники там просто не могут долго выдерживать высокие темпы работы.

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Платон Щукин
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