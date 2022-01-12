Названа неожиданная причина массовых увольнений

Аналитики компании CultureX выявили неожиданную причину массовых увольнений по всему миру, передает Bloomberg.

Предложение более высокой зарплаты на другом месте, безусловно, остается важным фактором для смены работы, однако одной из главных причин оказалась атмосфера в коллективе. Под токсичностью на рабочем месте понимаются оскорбительное поведение со стороны руководства, дискриминация или буллинг, а также домогательства.

Наибольшая текучка кадров наблюдается в секторах гостиничного бизнеса, а также в здравоохранении и образовании, где ко всему добавляется еще и профессиональное выгорание. Также среди факторов большого числа увольнений аналитики назвали неспособность руководства оценить эффективность сотрудников и плохую реакцию на пандемию коронавируса. В частности, Tesla и Netflix продемонстрировали более высокие показатели текучести кадров, чем другие компании в своих отраслях. Эксперты связывают это с тем, что сотрудники там просто не могут долго выдерживать высокие темпы работы.

Как показали результаты совместного исследования «Работа.ру» и «СберСтрахования», россиян чаще всего увольняют с работы из-за аморального поступка или плохих отношений с коллективом. Аморальный поступок назвали в качестве достаточной причины 45 процентов, а конфликты с коллегами — 36 процентов. Еще 32 процента считают, что поводом для увольнения должны становиться частые опоздания, а также тот факт, что сотрудник постоянно болеет или отпрашивается с работы.

При этом почти половина россиян (45 процентов) заявили, что они обманывали начальство или коллег ради карьеры. Чаще всего россияне оказались готовы врать по поводу опозданий (18 процентов), каждый десятый обманывал по поводу срыва сроков выполнения работ. Столько же опрошенных признались, что скрывали плохое качество выполненной работы, а семь процентов лгали о причинах увольнения. При этом обман на работе привел к конфликтам для 33 процентов респондентов.