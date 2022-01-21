В России выявили 49 513 случаев коронавируса

За последние 24 часа в России выявили 49 513 новых случаев коронавируса, госпитализированы 9136 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 987 774. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 21 января.

49 513 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 38 850 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (15 987), Санкт-Петербурге (5 922) и в Московской области (4 424). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (5 случаев), Ненецком автономном округе (12 случаев) и в Еврейском автономном округе (23 случая).

Суточный показатель выздоровлений составил 24 719, общий — 9 975 052.

За сутки скончались 692 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 324 752 человек.

По данным оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета в стране составил 63,7 процента. Первым компонентом вакцины привито 80 184 717 россиян, вторым — 76 520 849.