Airbus отказался продавать самолеты арабской стране

Airbus расторг многомиллиардный контракт с Qatar Airways, отказавшись продавать самолеты национальному перевозчику арабской страны, пишет Euronews.

Речь идет о соглашении на поставку 50 узкофюзеляжных самолетов A321neo. Решение производителя стало реакцией на судебное разбирательство между сторонами, начавшееся в конце прошлого года по иску катарской авиакомпании.

Qatar Airways предъявила претензии к качеству поставленных ранее самолетов A350, утверждая, что они подвержены «ускоренной деградации поверхности». Предположительно, имеется в виду нанесенная на борт краска.

Планировавшиеся к поставке самолеты должны были дополнить парк Qatar Airways, в настоящее время состоящий из 53 самолетов Airbus A350. Перевозчик нуждается в его расширении в связи с чемпионатом мира по футболу, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре этого года.