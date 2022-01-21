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Airbus отказался продавать самолеты арабской стране

Euronews: Airbus расторг контракт с Qatar Airways на поставку 50 самолетов

Фото: Michael Probst / Reuters

Airbus расторг многомиллиардный контракт с Qatar Airways, отказавшись продавать самолеты национальному перевозчику арабской страны, пишет Euronews.

Речь идет о соглашении на поставку 50 узкофюзеляжных самолетов A321neo. Решение производителя стало реакцией на судебное разбирательство между сторонами, начавшееся в конце прошлого года по иску катарской авиакомпании.

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Qatar Airways предъявила претензии к качеству поставленных ранее самолетов A350, утверждая, что они подвержены «ускоренной деградации поверхности». Предположительно, имеется в виду нанесенная на борт краска.

Планировавшиеся к поставке самолеты должны были дополнить парк Qatar Airways, в настоящее время состоящий из 53 самолетов Airbus A350. Перевозчик нуждается в его расширении в связи с чемпионатом мира по футболу, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре этого года.

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Платон Щукин
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