Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

«Аларм-Моторс»: падение продаж автомобилей может достичь 20% в первом квартале 2022 года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Нехватка новых автомобилей в наличии у дилерских центров вынудила россиян делать предзаказы без знания точной цены или периода доставки. Некоторым из вставших в огромные очереди за машинами покупателям придется ждать желанную модель до 2023 года, пишет «Российская газета».

По оценкам экспертов, в 2022 году спрос на новые автомобили существенно превысит предложение. Машин у дилеров становится меньше, а сроки ожидания новых поставок растут на фоне глобального дефицита микрочипов — почти все выпущенные с заводов авто сразу отправляются клиентам. В ГК «Аларм-Моторс» предсказали, что падение продаж в первом квартале текущего года может достичь 20 процентов. Расти, по мнению специалистов, в ближайшие полгода будут лишь ведущие китайские бренды.

Материалы по теме:
Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
Почти даромЗапад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
9 февраля
Не въезжаем. В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
Не въезжаем.В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
28 сентября

В ГК «Авилон» отметили, что спрос на новые машины оживился сразу после Нового года. Традиционно в январе цены на автомобили увеличиваются в среднем на три процента в связи с инфляцией и сменой модельного ряда. Однако стоимость прошлогодних авто из наличия остается прежней, поэтому появляется много желающих воспользоваться последней возможностью выгодно купить машину.

Эксперты пояснили, что в России проблему с доступностью автомобилей усугубили каникулы. В праздники автозаводы остановили конвейеры, а дилерские центры продолжали работать. Участники рынка надеются, что к середине года автоиндустрия сумеет преодолеть нехватку комплектующих и восстановить предложение до уровней 2021 года.

Ранее россиянам посоветовали отказаться от покупки новой машины из салона в пользу автомобиля с пробегом. Эксперты отметили, что в дилерских центрах машину можно приобрести только с доплатами и наценками, а при продаже владелец рискует потерять до половины средств, не считая переплаты по кредиту. В то время как старые машины минимально теряют в цене при перепродаже через несколько лет.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Власти Петербурга запретили диспансеризацию из-за ситуации с COVID-19
Лукашенко рассказал о стоявших за протестами в Казахстане спецслужбах
Лукашенко назвал условие отмены референдума по изменению Конституции
Непривитых россиян предупредили о негативных последствиях из-за омикрона
Соловьев отреагировал на включение в проект санкций США
В Кремле прокомментировали приглашение Анкарой Путина и Зеленского на переговоры
Популярный комик с ТНТ высмеял предложение о запрете в России криптовалюты
Названа доля полностью отказавшихся от наличных россиян
Лукашенко прокомментировал отчет ИКАО о посадке самолета Ryanair
Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter