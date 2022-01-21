Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

Нехватка новых автомобилей в наличии у дилерских центров вынудила россиян делать предзаказы без знания точной цены или периода доставки. Некоторым из вставших в огромные очереди за машинами покупателям придется ждать желанную модель до 2023 года, пишет «Российская газета».

По оценкам экспертов, в 2022 году спрос на новые автомобили существенно превысит предложение. Машин у дилеров становится меньше, а сроки ожидания новых поставок растут на фоне глобального дефицита микрочипов — почти все выпущенные с заводов авто сразу отправляются клиентам. В ГК «Аларм-Моторс» предсказали, что падение продаж в первом квартале текущего года может достичь 20 процентов. Расти, по мнению специалистов, в ближайшие полгода будут лишь ведущие китайские бренды.

В ГК «Авилон» отметили, что спрос на новые машины оживился сразу после Нового года. Традиционно в январе цены на автомобили увеличиваются в среднем на три процента в связи с инфляцией и сменой модельного ряда. Однако стоимость прошлогодних авто из наличия остается прежней, поэтому появляется много желающих воспользоваться последней возможностью выгодно купить машину.

Эксперты пояснили, что в России проблему с доступностью автомобилей усугубили каникулы. В праздники автозаводы остановили конвейеры, а дилерские центры продолжали работать. Участники рынка надеются, что к середине года автоиндустрия сумеет преодолеть нехватку комплектующих и восстановить предложение до уровней 2021 года.

Ранее россиянам посоветовали отказаться от покупки новой машины из салона в пользу автомобиля с пробегом. Эксперты отметили, что в дилерских центрах машину можно приобрести только с доплатами и наценками, а при продаже владелец рискует потерять до половины средств, не считая переплаты по кредиту. В то время как старые машины минимально теряют в цене при перепродаже через несколько лет.