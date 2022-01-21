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Инфекционист назвал главное отличие омикрона от других штаммов коронавируса

Инфекционист Поздняков: у большинства коронавирус при омикроне проходит в легкой форме

Фото: Pexels.com

Течение болезни при штамме омикрон, который все чаще выявляют у россиян, идет легче, чем при других видах коронавируса, заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков, пишет РИА Новости.

Омикроном болеют и ранее вакцинированные люди. В большинстве случаев он проходит в легкой, либо вообще в стертой форме. Поздняков добавил, что в основном он не требует каких-то терапевтических мероприятий, кроме симптоматического лечения.

Инфекционист призвал обратить внимание на развитие штамма в других государствах. «Он развивается стремительно, вытесняет "дельту", заболевших много, госпитализированных немного, процент тяжелых форм — низкий. Хотелось бы, чтобы то же самое было и у нас», — назвал он главное отличие.

Врач напомнил, что единственным эффективным решением от тяжелого протекания COVID-19 является вакцинация.

Ранее эпидемиолог Татьяна Руженцова напомнила, что омикрон очень заразен. Поэтому жителям России следует заранее подготовиться к его распространению.

Алия Шарафутдинова
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