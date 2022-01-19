Эпидемиолог спрогнозировала поведение омикрон-штамма в России

Замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова спрогнозировала поведение омикрон-штамма коронавируса в России. По ее словам, россияне могут этот вариант инфекции иначе, чем жители других стран, передает радио Sputnik.

Как объяснила Руженцова, на характер течения заболевания может влиять очень большое количество факторов, в том числе генетические особенности и питание. «На территории Российской Федерации другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант, в связи с этим может быть другая симптоматика», — добавила она.

Эпидемиолог напомнила, что омикрон очень заразен. Поэтому жителям России следует заранее подготовиться к его распространению.

Ранее ученый-генетик Дмитрий Прусс рассказал, что необычная разновидность омикрон-варианта коронавируса начала распространяться в ряде стран и может продлить волну, которая идет в мире. Он объяснил, что около месяца назад у BA.1, который считают обычным омикроном, и ВА.2 были общие предки, однако затем они начали развиваться различными эволюционными путями.