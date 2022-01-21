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Бывшего замглавы красноярского отделения ПФР посадили на 4,5 года за растрату

Суд приговорил к 4,5 годам бывшего замглавы ПФР Красноярского края за взятки и растрату

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Советский районный суд Красноярска вынес приговор бывшему заместителю управляющего отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю, признав его виновным в коррупции с ущербом в 100 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Бывшего замглавы отделения посадили на 4,5 года за пособничество в растрате и получение взятки. Также он оштрафован на 400 тысяч рублей.

Судом установлено, что в 2015-м и 2017 году подсудимый помог своему начальнику — руководителю красноярского ПФР в растрате денежных средств фонда, совершенной при реализации госконтрактов на покупку нежилых помещений по завышенной цене. Ущерб государству превысил 100 миллионов рублей. Осужденный также получил взятки на 300 тысяч рублей от коммерсантов за содействие по договорам на капремонт помещений ПФР.

Уголовное дело в отношении главы красноярского отделения фонда Дениса Майбороды сейчас рассматривается судом, уточняет ТАСС.

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Любовь Ширижик
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