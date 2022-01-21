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Девушка показала ужасные последствия интимного пирсинга

Девушка проколола соски, отправилась спать на животе и проснулась «в луже крови»

Фото: @lallyllama / TikTok

Девушка показала ужасные последствия интимного пирсинга на видео и встревожила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

21-летняя жительница Великобритании с никнеймом lallyllama рассказала, что решила проколоть себе соски. По словам героини материала, мастер посоветовала ей спать на спине, чтобы избежать травм в период заживления тканей. Однако девушка пренебрегла рекомендацией и отправилась спать на животе, в результате чего проснулась «в луже крови».

На кадрах девушка задрала майку и продемонстрировала багровые разводы на бюстгальтере розового цвета. «Я была так потрясена тем, сколько крови было. Это произошло через 13 дней после прокола, будьте осторожны», — пояснила она. Публикация стала вирусной и набрала 1,8 миллиона просмотров.

Зрителей напугал рассказ жительницы Великобритании, и они принялись писать об этом в комментариях. «Сочту это за знак, чтобы никогда не прокалывать соски», «О боже», «Официально откладываю свою запись на пирсинг», «Нет уж, спасибо», «Мой тоже так кровил, я была напугана, но это больше никогда не повторилось», «Со мной случилось то же самое, но было меньше крови», — высказывались они.

В ноябре 2021 года жительница Англии сходила на окрашивание бровей в салон красоты и едва не умерла от страшных последствий. Спустя несколько часов после процедуры ее лицо покраснело и начало зудеть. Женщина попала в больницу, где ей вкололи препарат экстренной помощи при анафилактических реакциях и отпустили домой. На следующее утро лицо и язык англичанки сильно опухли, и она снова поехала к доктору. Врач заявил, что отек был настолько сильным, что она могла задохнуться во сне и умереть.

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Айсель Эюбова
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