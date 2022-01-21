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В Петербурге мать нашла мертвой в квартире двухмесячную дочь

«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге мать нашла мертвой в квартире двухмесячную дочь

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга нашла мертвой в квартире двухмесячную дочь, женщина хотела покормить девочку, но заметила, что она не дышит, сообщает «Фонтанка».

Медики пытались реанимировать ребенка, но все было безрезультатно. Прибывшие в квартиру оперативники установили, что погибшая воспитывалась в полной семье.

Ее 24-летняя мать является гражданкой Азербайджана, а 33-летний отец — гражданин России. Органы опеки ранее не ставили родителей на учет.

Тело двухмесячной девочки направили в морг для выяснения причины смерти. Проводится проверка.

Ранее в Москве умер годовалый младенец, отравившись средством от тараканов.

Уточняется, что в ноябре 2021 года ребенок нашел дома на полу таблетку от тараканов и съел ее. После младенцу стало плохо и его госпитализировали в медицинское учреждение — там малыш пролежал в коме два месяца. 3 января он скончался.

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Анна Щербакова
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