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В Москве младенец умер из-за отравления таблеткой от тараканов

В Москве годовалый ребенок отравился средством от тараканов и умер спустя два месяца комы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве умер годовалый младенец, отравившись средством от тараканов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что в ноябре прошлого года ребенок нашел дома на полу таблетку от тараканов и съел ее. После младенцу стало плохо и его госпитализировали в медицинское учреждение — там малыш пролежал в коме два месяца. 3 января он скончался.

Ранее в ноябре в подмосковной Шатуре младенец попал в больницу с черепно-мозговой травмой головы и умер. Как утверждала мать девочки, ребенок сам упал на пол, однако экспертиза показала, что девочка погибла в результате колотого ранения. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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Дарья Рыбак
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