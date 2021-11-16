В Подмосковье убили новорожденную девочку

В Шатуре убили младенца, попавшего в больницу с черепно-мозговой травмой

В подмосковной Шатуре младенец попал в больницу с травмой головы и умер из-за колотого ранения груди. Об инциденте пишет РЕН ТВ.

13 ноября новорожденная девочка упала на пол, ее обнаружила мать и вызвала скорую помощь, сообщив, что у дочери кровотечение из носа. Прибывшая бригада медиков госпитализировала младенца с закрытой черепно-мозговой травмой.

На следующие сутки ребенок скончался, экспертиза показала, что девочка умерла в результате колотого ранения. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге новорожденный мальчик умер после визита в больницу. В начале сентября ребенок был госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу № 5 имени Филатова с гнойным воспалением. Почти неделю он пролежал в стационаре медучреждения. Предположительно, врачи лечили его не только таблетками, но и провели оперативное вмешательство, в ходе которого забыли в легком у младенца иглу.