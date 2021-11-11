Заболевший COVID-19 на третий день жизни младенец умер

Младенец, который заболел COVID-19 на третий день жизни, умер во Владимире, несмотря на помощь специалистов федеральных клиник. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

По данным издания, врачи не смогли спасти новорожденного.

О том, что новорожденный во Владимирской области, заразился коронавирусом, в конце октября сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отмечал, что ребенок подхватил инфекцию от матери и переносил болезнь тяжело: в частности, ему потребовалась искусственная вентиляция легких.

При этом Мурашко поручил Федеральному консультативному центру оказать помощь местным медикам в лечении ребенка. Тогда же он призвал беременных россиянок пройти вакцинацию от коронавируса. По словам министра, антитела, которые вырабатываются у матери после прививки, проходят плацентарный барьер и могут защитить ребенка.