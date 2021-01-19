В России новорожденный ребенок лишился всех родных из-за коронавируса

Врачам удалось спасти новорожденного, который лишился всех родных из-за коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Комсомольская правда».

36-летняя Светлана очень долго мечтала о ребенке. После развода с первым мужем она решила забеременеть от коллеги по работе. Однако, будучи беременной, женщина и вся ее семья заболели коронавирусом. Сначала COVID-19 заразился отец Светланы, потом мать, а позже и сама будущая мама. Все трое скончались.

Новорожденного мальчика удалось спасти за сутки до смерти матери. Малыш выжил после кесарева сечения, но остался сиротой.

Мальчика решили забрать сразу двое — родная тетя и предполагаемый отец, которому предстоит пройти через ДНК-экспертизу и суд.

Ранее директор Ассоциации народонаселения и развития Любовь Ерофеева посоветовала россиянкам воздержаться от планирования беременности в пандемию коронавируса. Она отметила, что пока точно неизвестно, как вирус влияет на организм матери.