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Обещавший пассажирам автобуса бить русских дагестанец предстанет перед судом

СК завершил расследование по делу о хулиганстве уроженца Дагестана в московском автобусе

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Завершено расследование уголовного дела в отношении оскорблявшего пассажиров московского автобуса уроженца Дагестана Шугаиба Болатукаева, обещавшего бить русских. Об этом в пятницу, 21 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, собрана достаточная доказательная база, в связи с чем дело в короткие сроки передано для направления в суд. Уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды») и 213 УК РФ («Хулиганство, по мотивам национальной ненависти») было возбуждено после того, как 15 января россиянин устроил дебош в рейсовом автобусе столицы, стуча по стеклу водителя и требуя остановиться.

В ответ на возмущения пассажиров Болатукаев принялся угрожать присутствовавшим в салоне людям. Дебошир представился дагестанцем и заявил, что «с вами, русскими, надо себя так вести». О произошедшем стало широко известно после того, как ролик с выходкой обвиняемого разошелся в интернете. Подозреваемый был задержан под Калугой сотрудниками правоохранительных органов.

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Азамат Асланов
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