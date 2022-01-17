Обещавшего бить русских в Москве дагестанца задержали под Калугой

Уроженец Дагестана, угрожавший расправой пассажирам автобуса на севере Москвы и обещавший «бить русских», задержан в Калужской области.

Как рассказала «Ленте.ру» старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, задержанному дагестанцу 29 лет, его зовут Шугаиб Болатукаев. В действиях уроженца южного региона усматриваются признаки «возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия», указала Иванова.

Она добавила, что в рамках уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ назначены необходимые судебные экспертизы. В настоящее время расследование продолжается.

О происшествии в московском автобусе стало известно ранее, когда видео инцидента начало распространяться по соцсетям. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который отказался высадить его в неположенном месте, после чего начал оскорблять других пассажиров. Дебошир представился дагестанцем и заявил, что «с вами русскими надо себя так вести».

Придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы — это дагестанцы Шугаиб Болатукаев

После задержания дебошира одно за другим появились два его видеообращения

В первом видео, которое Болатукаев записал перед задержанием, он оправдал свое поведение «нацизмом» со стороны пассажиров автобуса. По словам дагестанца, первым начал не он. Свое поведение он оправдывает тем, что люди в автобусе «оскорбляли ислам полным ходом во всех форматах».

«Те люди, которые сидели в автобусе, это были настоящие нацисты. Начали оскорблять религию, нацию», — заявил Болатукаев, похвалив себя за то, что не позволил лишнего и ограничился словами.

Во втором видео, опубликованном позже, дагестанец извинился за свои слова, признав, что «был резок в высказываниях в сторону русской нации».

На инцидент обратили внимание власти Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поведение мужчины должны оценить в правоохранительных органах. Меликов также указал, что молодой человек должен извиниться не только перед теми, кого оскорбил, но перед всем народом Дагестана.

«Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим», — подчеркнул руководитель республики.

Он также добавил, что народу Дагестана чужды подобные варварские высказывания, при этом, по его словам, регион является «образцом вековых гармоничных отношений между представителями разных этносов, религий и культур».

В Общественной палате Дагестана призвали наказать нарушителя

Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов признался, что ему стыдно за земляка, устроившего перепалку с водителем автобуса в Москве. Он назвал мужчину подлецом, призвав наказать его, а также привлечь к ответу родственников, «которые воспитали и отправили в Москву».

Член Общественной палаты региона также отметил, что в некоторых ситуациях СМИ и общественности стоит указывать национальность хулигана или преступника, а также называть его род.

«Надо узнать, откуда он, какая школа его воспитала, кто его родители. Он же здесь так не ведет себя, здесь его быстро погасят. Он там себя героем чувствует, он думает, что его будут защищать местные дагестанцы. Ничего подобного!» — указал Азизханов.

Ранее в Чечне захотели законодательно запретить российским СМИ указывать национальность преступников

В ноябре 2021 года парламент Чечни внес в Государственную Думу законопроект о запрете указывать в СМИ национальность преступников. По мнению авторов инициативы, в масс-медиа и социальных сетях нередко публикуются провокационные материалы, которые могут сформировать негативное отношение к определенной этнической группе.

Дискуссия на этот счет возникла после драки в Новой Москве с участием уроженцев Азербайджана, которые, как выяснилось впоследствии, получили российское гражданство.

Инициативу чеченского парламента раскритиковал вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов, заявив, что люди в любой стране мира имеют право знать национальность преступника.