В Госдуме раскритиковали запрет об упоминании национальности преступников

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов раскритиковал запрет об упоминании национальности преступников в СМИ, заявив, что люди в любой стране мира имеют право знать национальность преступника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Вице-спикер Госдумы прокомментировал слова руководителя объединенной редакции РБК Петра Канаева о том, что нужно указывать национальность преступников в СМИ. «Не важно — русский это будет, таджик, чеченец, белорус, дагестанец, афроамериканец, кто-то еще», — написал Чернышов, согласившись с мнением Канаева о том, что это важно.

«Потому что журналист обязан быть объективным, и он не имеет права скрывать подобные вещи от аудитории», — написал вице-спикер. Он отметил, что в противном случае расследование журналиста или его заметка не будут полноценными.

«Нельзя забывать о базовых правах — свободе слова, прежде всего. Журналисты обязаны освещать события открыто и честно», — отметил он, добавив, что так нельзя давить на СМИ. Как считает Чернышов, талантливый журналист найдет возможность оповестить общественность, какой национальности преступник.

«Зачем доводить до такого межнационального противостояния? Вот такие вещи и приводят к межнациональной вражде, а не споры о том, указывать нацию злоумышленника или нет», — заключил он.

В ноябре парламент Чечни внес на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете СМИ указывать в материалах национальность преступников. По мнению авторов, в СМИ и социальных сетях нередко публикуются провокационные материалы, которые могут сформировать негативное отношение к определенной этнической группе. Дискуссия насчет этой темы возникла после драки в Новой Москве с участием уроженцев Азербайджана, которые как выяснилось впоследствии являются гражданами России.