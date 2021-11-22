В Госдуму внесен законопроект о запрете упоминать национальности преступников

Парламент Чеченской Республики внес в Государственную Думу законопроект, запрещающий упоминание национальности преступника в СМИ. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе, передает ТАСС

В законопроекте предлагается ввести запрет на распространение в СМИ сведений о национальности и вероисповедании россиян, нарушивших закон.

По мнению авторов законопроекта, в СМИ и социальных сетях нередко публикуются провокационные материалы, которые могут сформировать негативное отношение к определенной этнической группе. Таким образом часть граждан подстрекают к ограничению прав людей определенной национальности и призывают к насильственным действиям, считают авторы законопроекта.

«Каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды», — говорится в материалах, сопутствующих документу.

О готовности представить в Госдуму на рассмотрение соответствующий законопроект в парламенте Чечни заявили 11 ноября. Там рассказали, что изменения предлагается внести в статью четвертого федерального закона «О средствах массовой информации» и в Кодекс об административных правонарушениях. Автором проекта является председатель парламента республики Магомед Даудов.

После нападения уроженцами одной из кавказских республик на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве глава Чечни Рамзан Кадыров призвал СМИ прекратить пиариться на негативе о кавказцах. По его словам, это может привести к тому, что подрастающее поколение будет считать, что Кавказ — это отдельное государство.