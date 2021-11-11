Чечня предложила запретить СМИ упоминать национальность преступников

Парламент Чечни представит на рассмотрение Госдумы документ, запрещающий СМИ распространять сведения о национальности преступника. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 4 федерального закона «О средствах массовой информации» и в Кодекс об административных правонарушениях.

Автором проекта, запрещающего СМИ упоминать национальную принадлежность и вероисповедание преступников, является председатель парламента ЧР Магомед Даудов. Документ также предусматривает административную ответственность за упоминание этих сведений.

«Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности», — говорится в пояснительной записке.

В начале ноября в районе Новые Ватутинки в Новой Москве четверо молодых людей напали на мужчину с ребенком. Отмечалось, что подозреваемые — уроженцы одной из кавказских республик. На фоне этих сообщений глава Чечни Рамзан Кадыров призвал СМИ прекратить пиариться на негативе о кавказцах. По его словам, это может привести к том, что «вырастет целое поколение, которое будет думать, что Кавказ — это отдельное государство». С ним поспорила главред RT Маргарита Симоньян — она считает, что замалчивание проблемы может лишь усугубить ее. Журналистка также напомнила, что сам Кадыров всегда жестко пресекал проступки своих соплеменников, не скрывая их происхождения.