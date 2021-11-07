Дочь Пескова отреагировала на спор главы Чечни с Симоньян о кавказцах

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова, который упрекнул главреда RT Маргариту Симоньян в том, что ее СМИ не проверило факты о национальности напавших на отца с ребенком в Новой Москве. Своей реакцией она поделилась в Instagram-аккаунте.

Пескова призналась, что согласна с позицией Кадырова о том, что СМИ не стоит касаться вопроса национальности в тех или иных материалах. «Перед тем, как что-нибудь писать, прочитайте пост и новости, пожалуйста», — написала она.

Накануне Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал Симоньян за слова о кавказцах и призвал ее перестать пиариться на негативе о них после инцидента с избиением мужчины с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. По мнению Кадырова, авторитетному СМИ следует проверять информацию, а не гнаться за хайпом. Он заметил, что главные редакторы средств массовой информации неоднократно и открыто заявляли ему, что без упоминания Северного Кавказа или его жителей не бывает просмотров.

Вечером в четверг, 4 ноября, группа молодых людей напала на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Инцидент попал на видео. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один.

Расследованием дела занялся Следственный комитет России. Нападавшими оказались уроженцы одной из стран Закавказья, трое из них получили гражданство России в городе Оренбург.

5 ноября Симоньян опубликовала в Telegram-канале заявление о том, что «приезжие и лица кавказской национальности допрыгаются» до того, что в России вновь введут строгую проверку прописки, регистрации и будут проверять ее на каждой станции метро. Она сочла это решение правильным.