В Москве группа кавказцев напала на мужчину с ребенком и попала на видео

Группа кавказцев напала на мужчину с маленьким ребенком и попала на видео. Кадры инцидента опубликовал РЕН ТВ в Telegram-канале.

На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один. «Вы видите, что я с ребенком?» — сказал мужчина, но нападавших это не убедило.

Затем один из мигрантов несколько раз ударяет мужчину кулаком в лицо, к нему хотят присоединиться другие зачинщики конфликта, сам мужчина пятится назад. Испуганный ребенок отбежал в сторону. На помощь мужчине пришли прохожие.

Пользователи социальных сетей пишут, что конфликт произошел в районе Новые Ватутинки в Москве. Что стало мотивом нападения, на данный момент не известно. Другие подробности произошедшего и личности участников конфликта устанавливают правоохранители.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». После того как россиянин заступился за девушку, возник конфликт с дракой. Позднее уточнялось, что всех участников избиения задержали, им также предъявили обвинения. 12 октября в вагоне электропоезда кавказцы проявили агрессию в отношении девушки. За нее заступились другие пассажиры.