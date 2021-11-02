В российском городе мигранты избили таксиста и попали на видео

В Новороссийске группа мигрантов избила водителя такси, иностранцы попытались отобрать у мужчины деньги. Произошедшее попало на видео, ролик опубликовали в Telegram-канале URA.RU.

На кадрах видно, как толпа мужчин избивает лежащего на земле таксиста. Затем к месту инцидента подъезжает полицейская машина. Сотрудники помогают водителю такси подняться. Некоторые участники конфликта впоследствии начинают разбегаться.

Ранее в Москве мигранты устроили массовую драку с лопатами. Инцидент произошел на северо-востоке столицы на Норильской улице.