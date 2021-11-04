Россиянин без причины напал на посетителя магазина с молотком и попал на видео

В Воркуте неизвестный без видимой на то причины напал на посетителя продуктового магазина и избил его молотком. Инцидент попал на видео, которое сняла камера магазина. Кадры потасовки опубликовал Telegram-канал «Сыктывкар № 1».

Сообщается, что ЧП произошло утром 3 ноября. К стоящему у прилавка продуктовой лавки покупателю со спины подошел мужчина и ударил его молотком по шее. Растерянный россиянин обернулся, после чего получил еще ряд ударов и упал на пол. После этого он поднялся и выбежал из помещения, а нападавший последовал за ним.

«По неподтвержденным сведениям, нападавший живет над магазином и за час до происшествия приходил туда с этим же оружием. Работники торговой точки еще до происшествия вызывали полицию, но сотрудники правопорядка не стали разбираться и подниматься к агрессивному жителю», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Сочи будут судить россиянина, который избил до смерти самокатом другого мужчину. По версии следствия, двое знакомых, между которыми накануне произошла перепалка, встретились в августе 2021 года на улице. Их встреча переросла в драку. Один из мужчин взял палку и принялся ей избивать знакомого. Тот схватил детский самокат, который стоял рядом, и им в ответ избил оппонента.