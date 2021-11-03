В российском городе мигрант избил свою беременную супругу из-за второй жены

В Одинцове мигрант избил беременную супругу после того, как она узнала о его второй жене

В Одинцове мигрант избил свою беременную супругу, которая узнала о его второй жене. Об инциденте в российском городе пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник.

Гражданку Таджикистана доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга. Медики провели обследование и решили оставить ее в госпитале для наблюдения, так как она была на пятом месяце беременности.

После отдыха 25-летняя пострадавшая рассказала о произошедшем. Оказалось, что она случайно узнала о второй жене своего супруга. Женщина возмутилась, однако муж в ответ устроил скандал и ударил ее.

Пострадавшая заявила, что из больницы ее заберет брат, а к мужу она больше не вернется.

Ранее в другом российском городе — Новороссийске — группа мигрантов избила водителя такси. Иностранцы попытались отобрать у мужчины деньги.