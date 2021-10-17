Место убийства молодого отца мигрантами в Обнинске попало на видео

Камера в Обнинске сняла молодого отца перед смертью в драке с толпой мигрантов

Видео: РЕН ТВ

В интернете появилось видео с места драки в Обнинске Калужской области, в которой толпа мигрантов до смерти избила 26-летнего молодого отца, запись со ссылкой на obninsk.name опубликовал РЕН.ТВ.

Конфликт начался в развлекательном комплексе на проспекте Ленина — в центре города. На кадры попали сидящий за столом молодой человек и стоящие рядом мужчины. Камера сняла тот момент, когда они оживленно что-то обсуждали перед дракой. Словесная перепалка переросла в потасовку. По словам очевидцев, на помощь иностранцу из Таджикистана пришли другие приезжие. Толпа пинала местного жителя.

Ранее стало известно, что в потасовке с мигрантами 26-летний житель Обнинска получил травму носа. После драки вместе с приятелем он поймал такси и поехал домой, но чуть позже умер. У погибшего остался полуторогодовалый ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи назначат дополнительную экспертизу и эксгумируют тело.

Ранее в Челябинске мигранта из Таджикистана заподозрили в убийстве местной жительницы во время эротического массажа.