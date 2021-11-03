Россиянина будут судить за избиение мужчины до смерти самокатом

Россиянина, который в Сочи избил до смерти самокатом другого мужчину, будут судить — следствие предъявило ему обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Об этом в среду, 3 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

По версии следствия, двое знакомых, между которыми накануне произошла перепалка, встретились в августе 2021 года на улице. Их встреча переросла в драку. Один из мужчин взял палку и принялся ей избивать знакомого. Тот схватил детский самокат, который стоял рядом, и им в ответ избил оппонента.

В итоге мужчина попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, нанесенной детским самокатом. Он умер на следующий день. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека») УК РФ. По вменяемой статье подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы.