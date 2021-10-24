Дочь Пескова опубликовала редкие семейные фото с братьями и сестрой

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, опубликовала редкие семейные фото с братьями и сестрой. Она поделилась снимками на своей странице в Instagram.

На кадрах запечатлены Елизавета вместе с младшей сестрой Надей, братьями Николаем, Дени и Микой в домашней обстановке. «Семейное воскресение», — подписала публикацию девушка.

Известно, что самый старший сын Пескова на фото — Николай, ему 31 год. Он родился в первом браке пресс-секретаря. Другие сыновья — Николай и Дени, появились во втором браке с Екатериной Солоцинской, как и сама Елизавета. Надя — младшая дочь Пескова от Татьяны Навки.

В апреле Елизавета Пескова порассуждала о плюсах режима самоизоляции, введенного в России из-за пандемии коронавируса, и высказала недоумение тем, что молодежь жалуется на скуку взаперти. Пескова уточнила, что из-за вынужденных ограничений ее жизнь никак не поменялась.