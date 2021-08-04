Дочь Пескова высказала свое отношение к замужеству

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказала свое отношение к замужеству. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте в среду, 4 августа.

В описании под снимком, на котором 23-летняя Пескова запечатлена в черном купальнике и белом пляжном наряде, девушка заявила, что не афиширует личную жизнь уже несколько лет — с тех пор, как у нее появились серьезные отношения.

«Свадьба для меня всегда была чем-то очень интимным и сокровенным. Никогда в жизни я не хотела делать из своего бракосочетания публичный праздник и шоу с журналистами. Тем более с сотнями гостей», — написала дочь пресс-секретаря президента.

Пескова также подчеркнула, что хотела бы видеть на своей свадьбе исключительно близких друзей и родственников. Кроме того, она упомянула, что никогда не мечтала о белом праздничном платье.

«Для меня семья — святое. И мне бы очень не хотелось превращать свою собственную семью в реалити-шоу», — заключила она.

Ранее в августе Елизавета Пескова раскрыла правду о своей свадьбе с бизнесменом Русланом Голбазовым. Она опровергла распространившуюся в сети информацию о том, что собирается вступить в брак со своим партнером по ресторанному бизнесу.