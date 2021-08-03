Дочь Пескова раскрыла правду о своей свадьбе

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, раскрыла правду о своей свадьбе с бизнесменом Русланом Голбазовым. Ее слова публикует «Газета.Ru».

В разговоре с изданием Пескова опровергла распространившуюся в сети информацию о предстоящем замужестве. «Данная информация не соответствует действительности. Ее распространил неизвестный источник», — заявила она.

Ранее в СМИ появились ложные сведения о том, что Елизавета Пескова решила вступить в брак со своим партнером по ресторанному бизнесу Русланом Голбазовым после трех лет отношений. Также сообщалось, что торжество должно было состояться на итальянском острове Сардиния. Родители Песковой никак не прокомментировали эти данные.

В мае Елизавета Пескова опубликовала в своем Instagram пост в поддержку Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По ее мнению, формат ЕГЭ «реально работает» и позволяет выпускникам, которые «готовятся и пашут», поступать в лучшие вузы страны на бюджетные места. При этом, уточнила Пескова, неважно, кто у абитуриента родители и сколько у них денег.