Дочь Пескова начнет торговать одеждой в центре Москвы

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета создала компанию по производству одежды. Информация об этом появилась на сайте бизнес-портала «За честный бизнес».

Фирма под названием «Лиза и Саша» зарегистрирована в бизнес-центре «Атмосфера», расположенном в центре Москвы. Стоимость аренды одного квадратного метра под офис составляет от 25 тысяч рублей в год.

«Саша» — Александра Жулина — дочь фигуристки Татьяны Навки и сводная сестра Песковой. При этом только последняя выступает учредителем, владельцем, а также гендиректором компании.

Известно, что уставный капитал фирмы составляет 50 тысяч рублей. Отмечается, что помимо производства одежды упомянутая фирма имеет право заниматься ее торговлей.

В июле Елизавета Пескова раскрыла причины появления лишнего веса во время самоизоляции. Она рассказала, что поправилась в начале карантина, поскольку соблюдала пост в Рамадан (священный для мусульман месяц, когда они отказываются от еды и воды на период светового дня). По ее словам, отец предупреждал ее о возможном наборе веса вместо похудения.