Дочь Пескова раскрыла причины появления лишнего веса во время самоизоляции

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета раскрыла причины появления лишнего веса во время режима самоизоляции, который вводили из-за пандемии коронавируса. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

По словам Песковой, она поправилась в начале карантина, поскольку соблюдала пост в Рамадан (священный для мусульман месяц, когда они отказываются от еды и воды на период светового дня). «Просто весь день не ешь, не пьешь — а потом ешь немало сладкого», — объяснила девушка и добавила, что отец предупреждал ее о возможном наборе веса вместо похудения.

Однако героиня материала заявила, что во время второй половины режима самоизоляции она начала активно худеть. Девушка отметила, что после окончания сессии в МГИМО серьезно занялась не только своим внешним видом, но и здоровьем.

Фото опубликовано @lisa_peskova

Вдобавок Пескова рассказала журналистам о своей учебе в магистратуре и о том, что занималась на карантине подготовкой запуска собственной компании. «Она называется Speranza Digital&Communications — мы будем заниматься диджитал-маркетингом», — пояснила дочь пресс-секретаря президента.

2 июля Елизавета Пескова поделилась с подписчиками своим способом похудения, которым она заинтересовалась благодаря священному месяцу Рамадану. В посте она объяснила, что после окончания поста в Рамадан начала питаться по системе 8/16, поскольку такой режим питания подходит ей в летнее время.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!