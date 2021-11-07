Кадыров раскритиковал Симоньян за ее слова о кавказцах

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал главреда RT Маргариту Симоньян за ее слова о кавказцах и призвал ее перестать пиариться на негативе о них после инцидента с избиением мужчины с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве.

Он подчеркнул, что авторитетному СМИ следует проверять информацию, а не гнаться за хайпом. По его словам, главные редакторы средств массовой информации неоднократно и открыто заявляли ему, что без упоминания Северного Кавказа или его жителей не бывает просмотров.

Хватит рекламировать свой информационный продукт на кавказцах! Повторяю, такие методы не приведут к единству нашего государства. Вырастет целое поколение, которое будет думать, что Кавказ — это отдельное государство. Вы и без меня знаете, какие дальше будут трагические последствия. Сегодня из тысяч преступлений, совершенных в разных уголках страны разными людьми, СМИ специально выбирают только те, где можно упомянуть уроженцев республик СКФО в негативном свете и начинают мусолить эту тему Рамзан Кадыров глава Чеченской республики

Кадыров обратился Администрации Президента РФ, Государственной Думе, правозащитникам и всем неравнодушным с просьбой остановить эту тенденцию, не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян и не заниматься разжиганием межнациональной розни между гражданами одной страны.

С чего все началось

Вечером в четверг, 4 ноября, группа молодых людей напала на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Инцидент попал на видео. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один.

Расследованием дела занялся СК России. Нападавшими оказались 19-летний Фарамаз Гасанов, 21-летний Эльджан Гасанов, 18-летний Араз Мусаев и 17-летний Эльхан Г. Все они — уроженцы одной из стран Закавказья, а трое из них получили гражданство России в городе Оренбург.

5 нобяря Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram-канале заявление о том, что «приезжие и лица кавказской национальности допрыгаются» до того, что в России вновь введут строгую проверку прописки, регистрации и будут проверять ее на каждой станции метро. Она сочла это решение правильным.

Позорище какое. На Кавказе молодые мужчины в гостях даже в туалет, извините, стесняются зайти. Терпят. Потому что неудобно. Потому что в гостях. А в Москве, значит, не в гостях? Ну, так вам покажут, кто в этом доме хозяин. Это я вам говорю как приезжая и лицо кавказской национальности в одном флаконе Маргарита Симоньян главред RT

Симоньян ответила на критику Кадырова

После публикации Рамзана Кадырова Маргарита Симоньян ответила на критику. Она подчеркнула, что всегда проверяет информацию перед тем, как делать заявления. Главред RT напомнила, что все задержанные за нападение в Новых Ватутинках действительно оказались уроженцами Кавказа.

Она подчеркнула, что не упоминала именно Северный Кавказ или конкретно Чечню, и напомнила, что к Кавказу относятся не только Дагестан, Осетия, но и Азербайджан, Армения, Грузия и другие регионы, и представители этих национальностей так же могти оскорбиться ее высказываниями.

Симоньян подчеркнула, что нельзя замалчивать проблему, не говоря о том, откуда родом очередной задержанный. Она добавила, что это лишь усугубляет проблему.

Кадыров всегда отличался тем, что жестко пресекал проступки своих соплеменников, не скрывая, что они его соплеменники. Тем удивительнее, что сейчас такую резкую реакцию вызвал мой пост по поводу ситуации, не имеющей никакого отношения ни к чеченцам, ни вообще к народам Северного Кавказа Маргарита Симоньян главред RT

Ранее Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить указывать в средствах массовой информации и блогах национальность подозреваемых в преступлениях и осужденных. Он подчеркнул, что будет добиваться принятия соответствующего закона. По мнению депутата, такие формулировки унижают достоинство третьих лиц, не принимавших участие в конфликте.

