Напавшие на мужчину с сыном в Новой Москве не признали свою вину

Подозреваемые в нападении в Новых Ватутинках опровергли использование ножа в драке

Трое подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве не признали вину в произошедшем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что приехавшие из Оренбурга подтвердили конфликт между ними и мужчиной, на которого было совершено нападение, но отрицают обвинение в покушении на убийство. Они утверждают, что не угрожали его жизни.

Также один из подозреваемых опроверг использование ножа в ходе драки, утверждает его адвокат Роман Масютенко. Следствие считает, что нож достал его брат, другой подозреваемый.

О нападении группы людей на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках стало известно 5 ноября. Полиция возбудила уголовное дело в связи с нападением. Задержаны четверо подозреваемых.

