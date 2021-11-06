Напавшие на мужчину с сыном в Новой Москве рассказали свою версию случившегося

Адвокат Масютенко: напавшие на мужчину с сыном в Новой Москве заявили, что защищались

Подозреваемые в нападении на отца с ребенком в Новой Москве рассказали свою версию случившегося. По их словам, они не нападали, а защищались. Об этом «Известиям» заявил адвокат одного из задержанных Роман Масютенко.

«Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признает. Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной», — сказал юрист. Со слов подозреваемых, они не провоцировали конфликт.

Матюсенко добавил, что по делу задержаны четыре человека. С ними и потерпевшими проведены очные ставки, допросы. Пока подозреваемых оставят под стражей на 48 часов. В ближайшее время дело будет передано в центральный аппарат Следственного комитета (СК) России, где и решат их дальнейшую судьбу.

Видео инцидента в районе Новые Ватутинки в Новой Москве появилось в сети утром 5 ноября. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один. «Вы видите, что я с ребенком?» — сказал мужчина, но нападавших это не убедило. После нападения было возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Позже глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве на «покушение на убийство». Он подчеркнул, что, со слов потерпевшего, у нападавших при себе имелся колюще-режущий предмет.