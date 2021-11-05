Третьего подозреваемого в нападении на мужчину с сыном в Новой Москве задержали

Сотрудники МВД задержали третьего подозреваемого в нападении на мужчину в Новых Ватутинках

Полицейские задержали третьего подозреваемого в нападении на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Его доставили в отделение для допроса, кадры публикует Telegram-канал SHOT.

По информации МВД, на данный момент задержаны трое из четырех подозреваемых. Личности всех нападавших установлены.

Ранее были задержаны еще двое мужчин, подозреваемых в драке. Расследование этого дела взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Пострадавший в драке рассказал, что напавшие на него мужчины ударили и его сына. При этом у одного из неизвестных в руке был предмет, похожий на нож.

Видео инцидента появилось в сети утром 5 ноября. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один. «Вы видите, что я с ребенком?» — сказал мужчина, но нападавших это не убедило. После нападения было возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).