Пострадавший в драке с кавказцами в Новой Москве рассказал о нападении

Прокуратура Москвы: один из нападавших на мужчину в Новой Москве ударил его ребенка

Неизвестные, напавшие на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве, ударили и маленького мальчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

Как рассказал отец ребенка, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке. У другого мужчины пострадавший заметил предмет, похожий на нож. В пресс-службе уточнили, что мальчику четыре года. Во время инцидента он находился рядом с отцом и его другом.

Следственный комитет уже установил личности подозреваемых в избиении мужчины. После нападения было возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Видео инцидента появилось в сети утром 5 ноября. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один. «Вы видите, что я с ребенком?» — сказал мужчина, но нападавших это не убедило.