Раскрыты подробности нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

Перед тем, как напасть на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве, группа неизвестных перекинулась с ним несколькими словами. Происходящее быстро переросло в драку. Подробности инцидента автор видео, запечатлевший конфликт, раскрыл в беседе с РЕН ТВ.

По словам очевидца по имени Степан, после короткого разговора «кому-то что-то не понравилось» и все четверо кавказцев побежали за мужчиной с ребенком. Между ними завязалась перепалка, которая переросла в драку. Полицию при этом никто из участников конфликта не вызвал.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов нашли мужчину, на которого напала группа кавказцев. Полиция уже установила личность потерпевшего. Сейчас с ним проводят беседу для выяснения обстоятельств конфликта.

Видео инцидента появилось в сети утром 5 ноября. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один. «Вы видите, что я с ребенком?» — сказал мужчина, но нападавших это не убедило.