Полиция нашла потерпевшего в конфликте с кавказцами в Новой Москве

RT: полиция установила личность мужчины, на которого напали кавказцы в Новой Москве

Сотрудники правоохранительных органов нашли мужчину, на которого напала группа кавказцев в районе Новые Ватутинки в Новой Москве, когда он шел по улице с ребенком. Об этом сообщает RT со ссылкой на МВД.

Уточняется, что полиция уже установила личность потерпевшего. Сейчас с ним проводят беседу для выяснения обстоятельств конфликта.

Полиция уже приступила к проверке видеозаписи, на которой запечатлен конфликт между кавказцами и отцом с маленьким ребенком.

Ранее сообщалось, что группа кавказцев напала на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Инцидент попал на видео. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один.