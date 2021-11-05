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Полиция проверит видео с нападением кавказцев на отца с ребенком в Новой Москве

В полиции изучат видеозапись с нападением кавказцев на мужчину с ребенком в Новой Москве
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Кадр: Telegram-канал «Readovka»

Сотрудники правоохранительных органов проверят появившуюся в сети видеозапись, на которой запечатлен конфликт между кавказцами и отцом с маленьким ребенком в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

В ведомстве указали, что уже изучают кадры с места событий. «По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом», — уточнили в полиции.

Ранее сообщалось, что группа кавказцев напала на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Инцидент попал на видео. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один.

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