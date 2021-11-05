Следственный комитет заинтересовался избиением ребенка в Новой Москве

СК начал проверку инцидента с избиением ребенка в Новой Москве по статье «Хулиганство»

Следственный комитет (СК) начал проверку после того, как группа кавказцев избила мужчину с ребенком в Новой Москве. Доследственная проверка начата по статье «Хулиганство», сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника главы Главного СУ СК по Москве Юлию Иванову.

По ее словам, следователи заинтересовались инцидентом после публикаций в СМИ. «В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявила Иванова.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Специалисты просматривают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают личности участников инцидента.

Ранее в сети появилось видео, на котором группа лиц кавказской национальности нападает на россиянина с маленьким ребенком. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить малыша, предлагает драться один на один. «Вы видите, что я с ребенком?» — сказал мужчина, но нападавших это не убедило.