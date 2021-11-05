Полиция возбудила уголовное дело после нападения на мужчину с ребенком

Сотрудники полиции проводят рейд в Новой Москве после нападения кавказцев на мужчину

Полиция возбудила уголовное дело в связи с нападением неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД России.

В ведомстве уточнили, что после инцидента было возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). «Полицейскими реализуется весь необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание злоумышленников», — заверили в пресс-службе.

Источник агентства сообщил, что сотрудники правоохранительных органов проводят рейд в микрорайоне Новые Ватутинки. По его словам, полицейские разыскивают свидетелей произошедшего инцидента с участием кавказцев. «Несколько подозреваемых для установления их личностей и проверки документов задержаны», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что группа кавказцев напала на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Инцидент попал на видео. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один.

Позже стало известно, что опубликованными в сети кадрами заинтересовались сотрудники Следственного комитета (СК).