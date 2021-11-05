СК установил личности подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком

Следственный комитет (СК) установил личности подозреваемых в избиении мужчины с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главное следственного управления СК России по городу.

«В настоящее время устанавливаются все участники конфликта, действиям каждого из которых будет дана надлежащая правовая оценка. Расследование продолжается», — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Сотрудники правоохранительных органов также нашли потерпевшего. Сейчас с ним проводят беседу для выяснения обстоятельств конфликта.

Сообщается, что после нападения было возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Утром 5 ноября сообщалось, что группа кавказцев напала на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Инцидент попал на видео. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один.

