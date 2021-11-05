Напавшие на мужчину с сыном в Новой Москве россияне раскрыли причину драки

Напавшие на мужчину с сыном в Новых Ватутинках заявили, что конфликт начала вторая сторона

Трое подозреваемых в нападении на мужчину с сыном в Новой Москве раскрыли причину драки. Запись с ними опубликовал Telegram-канал «112».

В ходе допроса в СК выяснилось, что все подозреваемые приехали в Москву из Оренбурга. Один из участников драки, 19-летний Фармаз Г., рассказал, что инициатором конфликта была вторая сторона. По данным канала, мужчины задели друг друга локтями.

«В ходе прецедента подрались с кем-то, за это и задержан», — отметил один из подозреваемых. На вопрос о том, был ли на месте драки ребенок, мужчина ответил: «Не знаю, вроде да». По его словам, в драке также принимали участие его братья, которые приехали в Москву из Оренбурга, все участники оказались россиянами.

Также следователи уже опросили 31-летнего Александра Жиловникова, который в тот вечер был с четырехлетним сыном, и его 24-летнего друга Никиту Уткина.

Утром 5 ноября сообщалось, что группа кавказцев напала на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Инцидент попал на видео. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один. Следственный комитет (СК) установил личности подозреваемых в избиении мужчины с ребенком.