Бастрыкин взял под личный контроль дело о нападении на мужчину с ребенком

Глава СКР Бастрыкин решил контролировать дело о нападении кавказцев на отца с ребенком

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин решил контролировать расследование дела о нападении кавказцев на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Об этом сообщает издание KP.RU в своем Telegram-канале.

«Бастрыкин возьмет под личный контроль расследование дела о нападении на отца с ребенком в Москве», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») в связи с нападением на мужчину с ребенком в Новой Москве. Уточнялось, что правоохранителями реализуется «весь необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание злоумышленников».

Утром 5 ноября сообщалось, что группа кавказцев напала на мужчину с маленьким ребенком в Новой Москве. Инцидент попал на видео. На опубликованных в сети кадрах видно, как отец, пытаясь защитить сына, предлагает обидчикам драться один на один.