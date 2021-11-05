Стало известно о проблемах с приезжими в Новой Москве

Житель Новых Ватутинок рассказал, что местные давно жаловались на проблемы с приезжими

Жители района Новые Ватутинки в Новой Москве уже давно жалуются на проблемы с приезжими. Об этом телеканалу «360» рассказал один из местных жителей после того, как стало известно о нападении группы кавказцев на мужчину с ребенком.

По словам мужчины, территориальные органы Министерства внутренних дел (МВД) практически не занимаются оформлением документов мигрантов, поэтому они пребывают в столице на нелегальной основе. При этом разборки, которые учиняют приезжие, случаются довольно часто, но полиция реагирует вяло и долго едет на место происшествия, добавил он.

«У нас в Ватутинках несколько проблем: застройщики, которые не оформляют работяг; отсутствие отделения полиции: 3 месяца назад, когда была армянская вооруженная разборка, полиция ехала 1,5 часа», — пояснил собеседник издания, указав, что некоторые алкомаркеты нарушают режим нерабочих дней, а также продают спиртное несовершеннолетним.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов нашли мужчину, на которого напала группа кавказцев. Сейчас с ним проводят беседу для выяснения обстоятельств конфликта.

Видео инцидента появилось в сети утром 5 ноября. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один. Позже очевидец рассказал, что перед дракой группа неизвестных перекинулась с ним несколькими словами.