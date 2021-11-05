Глава СК поручил переквалифицировать дело о драке в Новой Москве

Глава СК поручил изменить статью по делу о драке в Новой Москве на «покушение на убийство»

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве с «хулиганства» на «покушение на убийство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующее указание он дал руководителю столичного главка Андрею Стрижову. Председатель СК подчеркнул, что, со слов потерпевшего, у нападавших при себе имелся колюще-режущий предмет. Кроме того, он поручил ходатайствовать о заключении нападавших под стражу.

В СК отметили, что нападавшие не только подвергли избиению мужчину, но своими действиями создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку. Бастрыкин поручил принять меры по оказанию малышу психологической помощи, а также установить, не причинены ли ему повреждения нападавшими.

Кроме того, глава СК поручил проверить подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений ранее.

Видео инцидента в районе Новые Ватутинки в Новой Москве появилось в сети утром 5 ноября. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один. «Вы видите, что я с ребенком?» — сказал мужчина, но нападавших это не убедило. После нападения было возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

