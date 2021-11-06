Опубликовано видео допроса напавших на мужчину с сыном в Новой Москве россиян

Опубликовано видео допроса россиян, напавших на 31-летнего Александра Жиловникова, который гулял с сыном в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Запись размещена на сайте ГУ МВД России по Москве.

На допросе в СК один из подозреваемых рассказал, что все участники драки приехали в Москву из Оренбурга. Еще один задержанный, 19-летний Фармаз Г., заявил, что инициатором конфликта была вторая сторона. Мужчины задели друг друга локтями, после чего началась драка.

В ходе прецедента подрались с кем-то, за это и задержан Подозреваемый в нападении на мужчину в Новой Москве

На вопрос о том, был ли на месте драки ребенок, мужчина ответил: «Не знаю, вроде да». По его словам, в конфликте также принимали участие его братья, которые приехали в Москву из Оренбурга. Следователи опросили и самого Александра Жиловникова, который в тот вечер был с четырехлетним сыном, и его 24-летнего друга Никиту Уткина.

Как отец я среагировал на это, пытался защитить и защититься. Потом слово за слово, один достал нож, начал им махать, начал за нами бегать с этим ножом публично. Получилось так, что в этой ситуации товарищ стал защищаться, побежал за ними, они от него. Я ребенка взял в охапку с собой и пошел домой Александр Жиловников избитый группой мужчин в Новой Москве

После этого участники конфликта вновь встретились у магазина, там началась «основная» драка. Мужчина снял ребенка с шеи, стал перед ним, и его «без разговоров начали бить». Знакомый потерпевшего, 24-летний Никита У., рассказал, что позвал на помощь прохожих, так как понимал, что не справится с четырьмя напавшими. По его словам, отец ребенка просил мужчин разобраться один на один, однако те решили драться группой.

Сколько было нападавших?

4 человека напали на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки

Вечером 5 ноября столичное управление Следственного комитета (СК) сообщило, что правоохранители задержали двоих человек, подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки.

В настоящее время двое подозреваемых в совершении преступления установлены и задержаны. В ближайшее время они будут доставлены в подразделение ведомства для проведения с ними необходимых следственных действий СК

Позднее в этот же вечер полицейские задержали третьего подозреваемого. Тогда МВД сообщало, что задержаны трое из четырех подозреваемых, личности всех нападавших установлены. После этого глава пресс-службы столичного управления МВД Владимир Васенин подтвердил, что в нападении на мужчину с ребенком участвовали четыре человека, полиции известны данные последнего нападавшего. По его словам, полиции потребовалось менее суток, чтобы установить личности троих участников конфликта. Все они задержаны.

По данным столичного управления МВД, подозреваемые — граждане России, приехавшие в столицу из Оренбурга. Сообщается, что на сегодняшний момент задержаны молодые люди 2000, 2002 и 2003 годов рождения, местонахождение четвертого устанавливается.

На контроле у главы СКР

Вечером 5 ноября глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин решил контролировать расследование дела о нападении кавказцев на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), однако Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших со статьи «Хулиганство» на более тяжкую статью «Покушение на убийство». Кроме того, глава СК поручил проверить подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений ранее.

Видео инцидента в районе Новые Ватутинки в Новой Москве появилось в сети утром 5 ноября. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один. «Вы видите, что я с ребенком?» — говорил мужчина, однако нападавшие не прислушались к нему.

Что известно о пострадавшем?

Ранее выяснилось, что у Александра Ж., которого избили четверо россиян, уже были проблемы с законом: он был судим за мошенничество. Мужчина занимался установкой фильтров для воды, и в начале этого года установил одному из клиентов вместо фильтра самодельный неработающий аппарат. Он провернул схему вместе со своей 25-летней супругой, получив за работу 65 тысяч рублей.

При этом у друга пострадавшего в драке, 24-летнего Никиты У., который присутствовал в тот вечер, нашли немалый список административных и уголовных правонарушений. В 2014 году он совершил мелкую кражу, в 2016 году угнал ВАЗ-2107 с поддельными номерами, затем расколотил мониторы банкоматов, ущерб от чего составил 160 тысяч рублей. Кроме того, в 2019 году друг Александра обманул женщину из Троицка: он обещал починить ей канализацию, но в итоге убежал с деньгами.